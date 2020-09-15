ورشة عمل بسيئون توصي بضم المناطق الأثرية والبيئية لقائمة التراث العالمي (اليونسكو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اوصت ورشة العمل الخاصة بمناقشة المعايير بضم المناطق الأثرية والبيئية لقائمة التراث العالمي ،التي اختتمت اعمالها ،اليوم ،بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،بتسجيل بعض المواقع من التراث الثقافي والطبيعي في حضرموت للوصول الى قائمة التراث العالمي الطبيعي (اليونسكو).



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وجرى في الورشة التي أقيمت بقصر السلطان الكثيري بمشاركة مدراء عموم الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور حسين العيدروس والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية حسن عيديد والهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمر بن شهاب وعدد من موظفي تلك الهيئات ، كيفية العمل بالمعايير الدولية الأساسية المنظمة لعملية تسجيل المناطق الأثرية والبيئية عبر القائمة المؤقتة كمرحلة أولية للوصول الى قائمة التراث العالمي الطبيعي (اليونسكو).

واستعرضت أخصائية برنامج التراث الثقافي والطبيعي بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سلمى قاسم الحمادي ، شرحاً مفصلاً عن آلية ضم المواقع الأثرية في وادي حضرموت بموجب المعايير الدولية الخاصة لتسجيلها في القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

وكانت الورشة قد استعرضت ،مشروع ضم منطقة الهياج الواقعة في وادي الذهب بالهضبة الشمالية بوادي حضرموت الى قائمة التراث العالمي الطبيعي لما تمتلكه من تنوع حيوي فريد وحياة فطرية ، الى جانب وجود كهف يصب فيه عين مائية على شكل شلال مائي طوال السنة تشكل مسبح طبيعي فريد ، اضافة الى وجود الحيوانات البرية وتضاريسها المتنوعة .