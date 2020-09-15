شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع حقائب صحية لنازحي الحديدة بدعم اليونيسيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مؤسسة طيبة للتنمية، توزيع حقائب صحية لنازحي محافظة الحديدة، بدعم من منظمة اليونيسيف .



وجاء ذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة برنامج المياه والإصحاح البيئي.

ويستفيد من توزيع الحقائب ما يقارب 2550 أسرة نازحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع حقائب صحية لنازحي الحديدة بدعم اليونيسيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.