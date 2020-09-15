الكثيري يطلع على مقترح مشروع إدخال تقنيات التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم، على مقترح مشروع إدخال تقنيات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العام و الثانوي و الجامعي و ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الارتقاء بأدائها عن طريق الاستفادة من تقنيات نظام التعليم الالكتروني .



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وتعرف وكيل المحافظة في الاجتماع بحضور رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري، الى شرح تفصيلي من مستشار المشروع الدكتور عزت السعدي من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة أساسية في العملية التعليمية للتغلب على كثير من المعوقات كنقص الكتاب المدرسي والضعف في إيصال المادة العلمية وتسرب الطلاب وغيرها من المعوقات ، لافتا بأن المشروع يستهدف طلاب ومعلمي المراحل الأساسية والثانوية والجامعية اضافة الى التعليم المهني ومحو الأمية وتعليم الفتاة .

وأشاد وكيل المحافظة ،بفكرة المشروع الذي يأتي في إطار مواكبة التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية ، وكونه يسهم في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات والتحديات..مؤكداً على أهمية عقد ورش عمل في هذا الإطار لدراسة المشروع من كافة الجوانب وتشكيل فرق العمل لحصر الاحتياج وتحديد الأولويات والخروج بخطة تنفيذية للمشروع لتعمل عليه الجهات المؤهلة وفق الإمكانيات المتاحة ..مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لكافة الشرائح لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وإيلائهم أهمية خاصة.