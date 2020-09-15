شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة تثير غضب المواطنين في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجولة الملعب في العاصمة المؤقته عدن . وتظهر الصورة التي أثارت غضبا كبيرا تحول الجولة إلى مكان لنشر ملابس الغسيل الخاصة باللاجئين الاثيوبيين . Advertisements ولاقت الصورة سخطاً واسعا من قبل المواطنين ، في ظل البسط والانهيار التي تشهده المدينة. وتعاني عدن منذ سيطرة الانتقالي الجنوبي عليها من إنهيار كبير بكافة المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة تثير غضب المواطنين في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.