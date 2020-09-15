شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : شاب يمني يمتلك صالة أعراس يتحرش بالفتيات في العاصمة صنعاء وينشر المقاطع على صفحته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها شاب يمني يدعى عصام الانسي وهو يتحرش بالفتيات ويتحدث بإعبارات خادشة، وينشر المقاطع على صفحته بالفيسبوك.

وأظهرت المقاطع المسجلة للشاب وهو يطلق ألفاظًا “خادشة” ويتحرش بالفتيات من خلال تقنيات اتصال الفيديو عبر تواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية.

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وعبر رواد التواصل الإجتماعي في اليمن، عن غضبهم من ممارسات الشاب الآنسي، وما يفعله من تحرش علني مع الفتيات.

وحذر ناشطون من ممارسات الآنسي، كونه يمتلك صالة أعراس نسائية في حي المطار بالعاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن هذه الممارسات قد تدفع الأنسي إلى وضع كاميرات مخفيه داخل الصالة، ويهتك أعراض اليمنيين.

وتعليقا على ما تداوله النشطاء، رد الشاب المتحرش عصام الآنسي قائلا: المسمري الدعشي وغيرة من الي منزلين عليا حملات بين ابث ويطلعين بنات سعوديات وغيرهن من الاوربيات يتكلمين كلام بايخ وانا ادافع عن نفسي عزوبي ويش تتوقعو اقولهن أحاديث مثلا او قصدكم ان أنصار الله متخلفين لا يا حبيبي وعييين وعارفين أصح من الغلط.