شكرا لمتابعة خبر عن تصريح هام لدولة الإمارات حول مأرب “بيان” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت دولة الإمارات، بشدة إطلاق جماعة الحوثي ، الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، والمدن اليمنية.

ونددت الإمارات باستمرار هجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية، التي تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي .

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وأكد بيان صدر عن وزارة الخارجية مساء امس الاثنين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“ بأن انتهاكات جماعة الحوثي ”سيترتب عليها تفاقم الوضع الإنساني في اليمن“.

كما عبر البيان عن القلق ”من رفض الحوثيين المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومقترحه بشأن إيقاف إطلاق نار دائم في اليمن لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية والشروع في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي، بهدف إطالة أمد الأزمة وتعقيد الجهود الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية“.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن ”استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليلاً جديداً على سعي هذه الجماعة الحوثية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.

كما ثمن البيان مجددا الجهود التي تقوم بها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في ”أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن“.

وجددت الخارجية الإماراتية ”التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“.