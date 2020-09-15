أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

جريمة مروعة بالحديدة.. مسلح حوثي قتل والديه ثم هرب https://www.elyamnelaraby.com/501191/ مقتل رجل أعمال في تعز برصاص مسلحين مجهولين https://www.elyamnelaraby.com/501220/ المقاومة تصد هجوما للمليشيا في الشريجة بلحج https://www.elyamnelaraby.com/501221/ Advertisements شاب في إب يحرق نفسه بعد سجنه ظلما من قبل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/501223/ مسام: مليشيا الحوثي فخخت 10 مديريات في الحديدة بالألغام والعبوات الناسفة https://www.elyamnelaraby.com/501229/ مقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية في المخدرة غربي مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501232/ مصرع العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/501236/ (ألف باء) تبني جسور الحوار وتعزز التماسك المجتمعي في عدن «تقرير» https://www.elyamnelaraby.com/501241/

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