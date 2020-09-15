شكرا لبحثكم عن خبر المدير الجديد لاذاعة وتلفزيون المجلس الانتقالي الجنوبي يتسلم مهمته رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم مختار اليافعي رسميا ادارة قناة هنا عدن خلفا لنزار انور. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عيدروس الزبيدي الذي كلف اليافعي بقيادة وحدة الاعلام المرئي والمسموع التابع للمجلس الانتقالي. ويشرف مختار اليافعي على اكثر من صحيفة وموقع الكتروني قبل ان يتسلم ادارة هنا عدن بالاضافة لقناة الانتقالي والتي فشلت فشلا ذريعا بتقديم مادة مميزة للجمهور وذلك نظرا لتهميش الكوادر والاستعانة باشخاص لاتربطهم اي علاقة بمجال الاعلام بحسب مراقبين.

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