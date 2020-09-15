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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. وفاة الأب والأم وأولادهما الأربعة في حادث مروري في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في حادث مروري مروع في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين ، توفي المغترب اليمني " عبد يوسف العياني " وزوجته وابنائه الأربعة.
وبحسب مقربين من " العياني " ان الحادث المروري كان في طريق المدينة المنورة ، حيث يشهد هذا الطريق عدة حوادث مرورية عادة ماتكون مروعة .
و" عبد يوسف العناني " هو من أبناء محافظه " ريمه " مديرية " كسمه " .
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