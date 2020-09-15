شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يستدعي أكبر ثلاثة صرافين في عدن.. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مصرفية ان البنك المركزي اليمني استدعى ٣ من أكبر شركات الصرافة، امس، بهدف كبح جماح ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني.
وبحسب ذات المصادر فأن البنك المركزي بصدد مراجعة حسابات شركات الصرافة وربطها شبكيا بالبنك، لمراقبة التزامها بالقانون المصرفي، بما يسهم في إيقاف المضاربة التي أدت إلى انهيار الريال.
اغلاق شركة صرافة
وكان المركزي اغلق امس الأحد، واوقف التعامل مع شركة هدنة للصرافة، كما عممت جمعية الصرافين عدن، على منشآت وشركات الصرافة، شبكات التحويل المالية المحلية بتعليق التعامل معها حتى مراجعتها البنك المركزي، وإحضار كافة الكشوفات المتعلقة بعمليات البيع والشراء تفصيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي اليمني يستدعي أكبر ثلاثة صرافين في عدن.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.