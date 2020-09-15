شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. يمني من ذمار يقطع اذان الحمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مواطنون بقطع أذان الحمار في محافظة ذمار وسط البلاد. و اثار ذلك غضب واسع في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. وطالب مواطنون الجهات المختصة بالمحافظة على ضبط ممن اقترف هذا الاجرام.

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