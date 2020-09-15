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مصرع العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

مصرع العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بالجوف

الخليج 365 ـ الجوف

لقي عشرات الحوثيين مصرعهم بينهم قيادي ميداني بارز الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول 2020م، في جبهة الجوف، (شمال شرقي اليمن).

 

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وأكد مصدر عسكري ميداني مصرع عشرات الحوثيين بينهم القيادي الميداني البارز المدعو "أحمد محمد حفيظ" وجميع مرافقيه، وجرح آخرين، في جبهة النضود شرق محافظة الجوف.

 

وخاضت القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة ضد عناصر المليشيا بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

 

و "حفيظ" من أبرز القيادات الحوثية في مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، ومؤخرا دفعت به المليشيا ضمن تعزيزات كبيرة نحو جبهات الجوف

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