مقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية في المخدرة غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

دمرت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول 2020م، آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، فيما استعادة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وذكر مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية إصابة بغارات جوية شنتها اليوم الاثنين، عربة BMB وعدد من الأطقم العسكرية الحوثية في جبهة رحبة.

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وكانت قد دفعت بها المليشيا نحو جبل العرين المطل على المناطق المجاورة للمديرية، جنوب غربي مأرب.

كما دمرت المقاتلات ثلاثة أطقم حوثية أخرى في جبهة المخدرة شمال غربي المحافظة نفسها، كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر، وأحرقتها بالكامل.

إلى ذلك أفاد المركز الاعلامي للقوات الحكومية، تمكنت مسنودة من المقاومة الشعبية السيطرة على مواقع هامة في جبهة المخدرة، شمال غربي المحافظة مارب.

وذكر أن عشرات العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا لقت مصيرها بين قتيل وجريح جرَّاء المواجهات