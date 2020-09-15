شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول جديدة ممنوع دخول مواطنيها الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين، إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوع على مواطنيها دخول الكويت.

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والدول الثلاث هي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.

يأتي ذلك نظرا لارتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة.