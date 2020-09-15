شكرا لقرائتكم خبر عن للاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية .. من هنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية ، هو أمر هام جدا بالنسبة للمقيمين في المملكة، وذلك حتى لا يتعرضوا لأي غرامة تفرضها الحكومة.

حيث نبهت السعودية على المقيمين بها، بضرورة الدخول عبر منصة أبشر التي أطلقتها للاستعلام عن التأشيرة للوافدين.

ونوضح لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام.

– أولاً الدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر الإليكترونية من هنا

– ثانيًا الضغط على أبشر للأفراد ومن ثم اختيار الخدمات العامة.

– ثالثًا اختيار الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن صلاحية الإقامة.

– رابعًا كتابة رقم الإقامة ومن ثم الرمز المرئي في المكان المخصص لهما.

– خامسًا تأكد من أن كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم قم بالضغط على إظهار التفاصيل.

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نقلت صحيفة سبق السعودية فب بيان للداخلية السعودية عن وجود بعض الفئات المستثناة بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، وذلك وفقًا لضوابط وشروط معينة.

والذي يبدأ العمل بها بداية من الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ، الساعة السادسة صباحًا.

حيث أن الفئات هي: الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون- المكلفون بمهمات رسمية والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

وكذلك العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

الفئات المستثناة بالسفر خارج السعودية والعودة إليها

ونقلت صحيفة سبق أن الفئات المستثناءة تتضمن أيضا، المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

والطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

وتشمل كذلك من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة، لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

والمقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.