شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جويل بدر توافق على الزواج من الأمير السعودي وتترك حبيبها فذهب ليشتكي لوالدها فكانت ردة فعله غير متوقعة... شاهد الفيديو. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ أيام قليلة شاركت جويل عبر حسابها في إنستقرام فيديو يوثق لحظة تقدم حبيبها الشاب "حسين نجدي" لطلب يدها، وما كان منها إلا أن وافقت وارتدت الخاتم وعانقت زوجها المستقبلي.

جويل أيضاً شاركت فيديو لوالدها الذي كان غاضباً منها سابقاً بسبب ظهورها في البرامج التلفزيونية، إلا ان ردة فعله على زواجها فاجأت الجميع. والد جويل حضر إلى مكان عملها وبيده الورود والكيك بهدف تهنئتها ومشاركتها فرحتها.

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هذه ليست المرة الأولى التي تُخطب بها جويل، فسبق وأن تمت خطبتها من شاب دمر حياتها وأوصلها للانتحار على حسب وصفها، ورفضت التحدث بتفاصيل أكثر أو مشاركة صورة له على الرغم من أنه لديها صور وإثباتات كتب الكتاب.

يذكر أن جويل كانت قد أثارت الجدل منذ أول ظهور لها في فيديو كليب "طربوش" بسبب ارتدائها الحجاب، وبالفعل كان إرتداء الحجاب ليس فقط من أجل الفيديو كليب بل لأنه كان نذراً عليها ولأنها تحب أن تكون محتشمة، واستمرت في ارتدائه لمدة 3 أشهر قبل أن تخلعه بسبب هجوم الجمهور عليها.





المتصححة الجن سية جويل كانت قد صرحت بأنها قد حصلت على آمر من القضاء اللبناني بعدم وصفها بـ "المتحولة الجن سية" لأن هذه الكلمة تزعجها وهي مصححة جن سياً وليست متحولة.



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