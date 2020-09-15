حضرموت.. دعوات لتأسيس مجلس تنسيقي وطني يضم كافة مكونات المحافظة

دعا، الأمين العام المساعد لمرجعية حلف قبائل حضرموت، عارف بن علي جابر، إلى تشكيل مجلس تنسيقي وطني، يضم كافة المكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، حتى تثمر جهودها.



وقال عارف بن علي جابر، في منشور له على صفحته الرسمية "الفيس بوك": "لا بد أن تعلن بعض الشخصيات الوطنية الحضرمية، عن لجنة تحضيرية لمجلس تنسيق حضرمي، يضم كل المكونات".



وتمنى جابر، أن يتم ذلك في أقرب وقت، من أجل إنهاء حالة الشتات.



وأشار إلى أنه "يمكن لنا كمكونات سياسية حضرمية، الاستفادة من تجربة اللقاء المشترك، والبناء عليها كحاله وطنية، تجمع فرقاء العمل السياسي الحضرمي".



واستطرد معللاً ذلك، "حتى نخرج من حالة الشتات والتشرذم، إلى التوافق على مجلس تنسيق حضرمي، تتوحد من خلاله الجهود والمواقف".



وتتواجد في حضرموت، عدة مكونات سياسية وقبلية ومجتمعية، لكن تلك المكونات لايوجد لها إطار يوحد جهودها ومطالبها.

