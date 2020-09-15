شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تعجل باستقالة المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس بالاستقالة من منصبه بسبب محاولة الشرعية افشاله مبكرا. وكشفت مصادر مقربة من المحافظ أنه هدد بالاستقالة وذلك بعد رفض الحكومة توفير الديزل والمازوت لكهرباء عدن وبعد وضوح نوايا الشرعية بافشاله. Advertisements وتعين لملس محافظا للعاصمة عدن قبل أقل من شهرين وفقا لاتفاق الرياض التي تحاول الشرعية الاخوانية افشاله. عن الامناء

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