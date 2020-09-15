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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ إب
شاب في إب يحرق نفسه بعد سجنه ظلما من قبل الحوثيين
أقدم شاب في محافظة إب، وسط اليمن، على إحراق نفسه، احتجاجاً على قيام مليشيا الحوثي بسجنه واتهامه بتهمة باطلة.
وذكرت مصادر محلية، أن الشاب مروان قاسم الهاملي (30 عاماً)، والمنتمي لمديرية فرع العدين، قام بصب قارورة "بترول" على جسده وأضرم النار فيه.
وبينت المصادر، أن "الهاملي" أحرق جسده احتجاجاً على قيام مسلحي نقطة حوثية بسجنه، بعد اتهامهم له دون دليل بالسرقة.
ولفتت المصادر أن المسلحين الحوثيين قاموا بسجن الشاب دون أي إثبات لصحة تهمتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط على المليشيات ومحاسبة مسلحيها ومعاقبتهم
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