المقاومة تصد هجوما للمليشيا في الشريجة بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ لحج

صدَّت المقاومة الجنوبية هجوماً حوثياً واسعاً على مواقعها في جبهة الشريجة، بمديرية كرش غربي محافظة لحج، (جنوبي اليمن).

ووفق قيادي عسكري في المقاومة الجنوبية، خاضت وحداتهم، في ساعات متأخرة من مساء الأحد، مواجهات عنيفة ضد عناصر مليشيا الحوثي أثناء مهاجمتها مواقعهم التي يتمركزون عليها في مناطق "الضواري، المرخام، وميسرة الجبهة".

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المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، خسرت فيها المليشيا عددا من عناصرها، وجرح آخرون قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

وطبقا للمصدر، دخلت وحدة المدفعية التابعة للمقاومة في المواجهات واستهدفت بقصف عنيف تعزيزات حوثية كانت في طريق نحو منفذ الشريجة، بينها أطقم عسكرية وعربات مدرعة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتدمير عدد من أطقمها العسكرية