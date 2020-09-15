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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل رجل أعمال في تعز برصاص مسلحين مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
قتل رجل أعمال يمتلك شركتي توليد كهرباء تجارية، مساء الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين غربي مدينة تعز.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على رجل الأعمال محمود الزوقري مالك شركتي "يمن كو" و "شابكو" لتوليد الكهرباء، مساء الإثنين، بعد خروجه من منزله في شارع المرور غربي المدينة.
وتأتي واقعة مقتل رجل الاعمال محمود الزوقري بعد أشهر من تعرضه لعملية إطلاق نار إلا أنه نجا منها، وقتل مرافقه
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