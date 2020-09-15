شكرا لبحثكم عن خبر الناطقة باسم الحكومة البريطانية تعلق على قضية مقتل الشاب عبدالله الاغبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علقت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقا روزي دياز على قضية مقتل الشاب عبدالله الاغبري والاوضاع التي تمر بها اليمن

وقالت الدبلوماسية روزي دياز في تغريدة لها على "تويتر" رصدها محرر "عدن الغد"لا يمكنني حتّى أن أتصوّر المعاناة التي عاشها عبدالله الأغبري رحمه الله. تعذيب شنيع وقتل مروّع.إن هذه الجريمة من بين الكثير من الجرائم التي تحدث في اليمن علم اليمن، ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

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واختتمت بالقول, لا يزال إنهاء الحرب في اليمن يمثل أولوية بالنسبة لنا لإحلال السلام الذي يستحقه اليمنيون.