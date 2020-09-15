شكرا لبحثكم عن خبر سياسي يكشف سر قبول الانتقالي باتفاق الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف كاتب وسياسي يمني عن سر قبول المجلس الانتقالي باتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن.
وقال الدكتور عادل دشيلة في تدوينة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" قبول الانتقالي باتفاق الرياض لم يكن يعني أنه قبل بالدولة الاتحادية،بل وافق على الاتفاق من أجل الحصول على شرعية سياسية.
وأشار دشيلة إلى أن الانتقالي قد حصل على ذلك ، لكنه لم يطبّق الاتفاق حتى الآن.. مبيناً أن هذا يعني أن الخيار العسكري ما يزال مطروحاً،وهذا ليس من صالح الجميع.
واختتم بالقول:" يتمنى الانتقالي والحوثي سقوط الشرعية كي يتقاسموا الكعكة.
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