شكرا لبحثكم عن خبر فيديو يوثق لحظة اختطاف مواطن في عدن من قبل مسلحين وهكذا حاول مقاومتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة اختطاف رجلا في احد شوارع مدينة عدن . وقد ظهر في الفيديو رجلا محاطا بعدد من المسلحين وهو يحاول مقاومتهم اثناء عملية اختطافه في احد الشوارع الرئيسية من مديرية المنصورة . وقد تزايد عدد المسلحين عند مقاومته لهم ليتدخل مسلحين اخرين اقتادوه عنوة الى سيارة كانت تقف في طرف الشارع .

هذا وقد حدثت عملية الاختطاف بوضح النهار ووسط الشارع المزدحم بالسيارات .

وقد قام احد المواطنين بتوثيق عملية الاختطاف دون علم المسلحين انه تم تصويرهم ، وبحسب النشطاء ان عملية الاختطاف تمت يوم أمس الأحد .

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