شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : محافظ عدن الجديد ينشر ارقام هواتف تهم المواطن "احغظها" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المكتب الإعلامي لمحافظة عدن على مواقع التواصل الاجتماعي ارقام هواتف غرفة عمليات محافظة عدن لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين . وتنشر " عدن الغد " ارقام هواتف غرفة عمليات محافظة عدن وهي كل الااتي : Advertisements 246911 و 221111 و 221110 و 221112 و 221113

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