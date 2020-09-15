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مصدر مقرب من اسرة الشهيد الاغبري يكشف حقيقة اعدام القتلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مقرب من وهيب الاغبري اخو الشهيد عبدالله قايد الاغبري صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وتم تناقلها في منصات التواصل الإجتماعي حول تنفيذ حكم القصاص ضد قتلة المغدور به اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أن القضاء ما زال في مرحلة استكمال جمع الأدلة قبل البدء بمحاكمة المتهمين وتنفيذ حكم الله فيهم .

 

وفند المصدر كل الشائعات التي تم ترويجها حول تنفيذ القصاص صباح غدا الثلاثاء لافتا إلى أن تلك الشائعات كاذبة ولا اساس لها من الصحة الهدف منها التشويش على إجراءات سير العدالة.

 

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ودعا المصدر جميع المتعاطفين مع قضية الشاب عبدالله قايد الاغبري إلى التنبة لمثل هذه الشائعات الزائفة واستيسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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