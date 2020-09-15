شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : صرف راتب شهر فقط للعسكريين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري مسؤول أن البنك المركزي سيصرف راتب شهر مايو الماضي لمنتسبي القوات المسلحة من اصل استحقاقات خمسة أشهر. و بحسب المصادر فقد قام البنك المركزي قبل ظهر امس بتحويل راتب شهر واحد فقط للحالات المعروفة عبر شركة الكريمي للصرافة وهي الشهداء والضباط الملحقين والقوى الجوية والدفاع الجوي. وستبدأ عملية الصرف خلال الساعات القادمة فيما سيتم صرف رواتب الوحدات العسكرية لاحقأ. Advertisements من علي مقراط

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