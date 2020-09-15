شكرا لبحثكم عن خبر فيديو جديد للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على كاميرا المراقبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مازالت تسريبات فيديوهات الشهيد " عبدالله الأغبري " تنتشر على نطاق واسع .

فقد تم مساء اليوم تسريب فيديو جديد يظهر وكر محلات السباعي التي تتكون من عدة غرف .

وظهر في الفيديو " عبدالله الأغبري " وهو يبحث عن شيء ما ، لينظر بعد ذلك لكاميرا المراقبة وكأنه يعطي إشارة .

وقد استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من ان محل صغير لبيع الجوالات يمتلك بالداخل عدة غرف لإدارة العمل .

وظهر في الغرفة المجاورة للاغبري ، المتهم وليد العامري وبجانبه عدة ملفات لحفظ الاوراق وهو يتصفح كمبيوتر محمول ( لابتوب ) .

ولم يعرف حتى اللحظة الجهة المسؤولة عن تسريب هذه الفيديوهات التي تكشف مع كل مرة خيط جديد .