محافظة يمنية تبادر الى إتخاذ أول موقف تجاه الخيانة الإماراتية للقضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أقرت السلطة المحلية في محافظة الحديدة تغيير اسم أحد شوارع المدينة من شارع زايد إلى شارع فلسطين رفضا للخطوات التطبيعية الإماراتية مع العدو، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعبر محافظ الحديدة محمد عياش قحيم عن سعادته اثناء نزوله الميداني لتغيير اسم الشارع، قائلا: لا يشرفنا لا زايد ولا عيال زايد ولن نرضى أن يرفع ذكرهم في المحافظة بعد جريمتهم بحق الأمة وتطبيعهم مع العدو الصهيوني واعتدائهم على الشعب اليمني الصامد والمجاهد.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا شعبيا واسعا في أوساط المواطنين في الحديدة، مشيدين بهذه الخطوة التي اعتبروها انتصارا للقضية الفلسطينية ورفضا لهرولة ممالك الخليج للتطبيع مع العدو الأول للأمة المتمثل في العدو الصهيوني.