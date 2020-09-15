طيران العدوان يشن 34 غارة على مأرب وتسجيل 169 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، الاثنين، 34 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 25 غارة جوية على مديرية الجوبة، إحداها استهدفت قاطرة لأحد المواطنين و غارة جوية على مديرية رحبة بمأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية العبدية و3 غارات على مديرية مجزر وغارة مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، مضيفا أن طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة وغارتين على البقع قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن خروقات العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 169 خرقا.

وأضف المصدر أن من بين خروق العدوان تحليق 11 طائرة حربية في أجواء التحيتا وكيلو16 والفازة والدريهمي وحيس والجاح وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والفازة والتحيتا و25 خرقًا بقصف مدفعي و115 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد استشهد اثنين من المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة امس الاثنين.