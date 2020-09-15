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عدن - ياسمين التهامي - السلطة المحلية بإب تمنح قاهرة الهلالي لقب سيدة الأعمال الأولى بالمحافظة

منحت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب لقب سيدة الأعمال الأولى بالمحافظة لللاستاذة قاهرة محمد قايد الهلالي.

وأوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال التكريم اليوم، أن منح هذا اللقب يأتي تقديرا لدورها وتعاونها مع السلطة المحلية بالمحافظة والطلاب الملتحقين للدراسة في الجامعة الماليزية. وأكد الاستعداد تذليل الصعوبات أمام المستثمرين لتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية والمساهمة في توفير الخدمات للمواطنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

من جانبها عبرت رئيسة مجلس إدارة الجامعة الماليزية الهلالي عن الشكر لمنحها لقب سيدة المال والأعمال الأولى بالمحافظة والذي سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة مساهمة المرأة في تحريك عجلة التنمية.

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