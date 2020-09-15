شكرا لمتابعة خبر عن مسلح حوثي يقتل ابوه وامه..وهذا ما حدث لجاره عندما لبى الاستغاثة (صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مسلح حوثي يقتل ابوه وامه..وهذا ما حدث لجاره عندما لبى الاستغاثة (صور )

ارتكب مسلحاً في صفوف ميليشيا الحوثي ، جريمة وحشية بحق أسرته، مساء الأحد، في مديرية الجراحي باليمن .

وكشفت مصادر بحسب العربية نت ، أن المسلح وهو شاب جندته ميليشيا الحوثي قبل أشهر، قتل أباه وأمه وشخصا آخر من جيرانه برتبة عقيد لبى استغاثة الأسرة، قبل أن يسقط قتيلا في قرية الجراحي بمديرية الجراحي جنوب الحديدة.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

الأمن الأردني يستدعي زوج الفنانة “ديانا كرزون” في ليلة زفافه

تحذير هام من مشكلة خطيرة يمكنها ”محو” الكون بأكمله!

شاهد بالفيديو.. السعودية المحتفلة بزواج زوجها بالثانية بطريقة غير متوقعة وتكشف السبب وتوجه رسالة له

شاب مصري يصور نفسه داخل “نعش” .. وبعد 5 أيام كانت المفاجأة !

قلة النوم يؤدي للإصابة بهذا المرض الخطير

حلاقة الطائف.. تخرج عن صمتها وتكشف ملابسات الفيديو المتداول أثناء ممارسة المهنة مع الأولاد وتكشف سبب إغلاق صالونها

اول يمني من ابناء هذه المحافظة يدفع 100 ألف ريال سعودي ويحصل على الاقامة المميزة ( صورة + الاسم )

Advertisements

شاهد بالصور: الملك يعرض سيارته للبيع رغم انها محمية من الهجمات النووية ومقابضها مكهربة ( 4 صور )

دار الافتاء تصدر فتوى شرعية يمنع الزوج الزوجة فعل هذا الامر لأنه محرم شرعا

عامل يمني بسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب الجميع ( صورة )

تحذير للمصابين بالسكري..لا تفعل هذا الشيء ابدا لأنه يشكل خطرا على حياتك

الكنز المدفون يكشف أسرار عهد صدام حسين

لا يوجد أحد بجواري.. فنانة عمانية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خبيث و خطير جدا وحالتها الصحية متدهورة

شاهد.. قناة “العربية” تقع في خطأ صادم أثناء عرضها صورة وزير خارجية البحرين!

وتسبب إطلاق المسلح محمد علي عبدالله واصل، الرصاص الحي في القرية بإصابة 3 فتيات بينهن شقيقته قبل أن يفر بعد ارتكاب جريمته الوحشية إلى جهة مجهولة .

وحسب المصادر فإن المسلح استقطبه الحوثيون وزجوا به في جبهات القتال بالساحل الغربي، وعاد إلى أسرته يشكو من اضطرابات يومية ما دفعه لتصفيه أسرته بعد خلاف بسيط نشب بينهم، دون أن يتم معرفة دوافع الجريمة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الضحايا القتلى هم: أمه المسنة وأبوه علي عبدالله واصل والعقيد حسن عبيد واصل وهو أيضا أحد أقاربه.