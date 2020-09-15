نسبة الطلاب إرتفت 400%.. تشكيل مجلس تربوي لحل مشكلات العملية التعليمة بمأرب 

أعلن اليوم الاثنين في مارب عن تشكيل مجلس تربوي يضم مدراء مكاتب التربية والتعليم من عدة محافظات في الجمهورية.



جاء ذلك خلال ورشة عمل اقامها منتدى جذور للفكر والتنمية برعاية مكتب التربية والتعليم بمأرب بمشاركة عدد من مدراء مكاتب التربية لعدة محافظات، وذلك لمناقشة تحديات العام الدراسي 2020- 2021م.



ويعمل المجلس التربوي على تفعيل مكاتب التربية المتواجدة بمأرب، وتوحيد جهودها بما يخدم العملية التربوية، لاسيما في ظل العدد الكبير من الطلاب النازحين في مأرب.



وفي الورشة اشار مدير مكتب التربية والتعليم بمارب- علي العباب الى الصعوبات التي تواجه عمل المكتب بعد الزيادة الكبيرة للنازحين خلال العام الجاري من الجوف وغيرها بخلاف الاعوام السابقة، لافتاً الى ان نسبة زيادة الطلاب النازحين ارتفعت العام الجاري عن قبلها الى 400%.



واكد العباب على الحاجة الماسة لدعم العملية التربوية في مارب، من خلال توفير مستلزماتها من فصول وغيرها، لتكون مخرجاتها على المستوى المطلوب"، واكد ان العملية التربوية تمشي بشكل جيد.