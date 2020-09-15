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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبد الملك: قطعنا خطوات كبيرة فى آليات تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبد الملك: قطعنا خطوات كبيرة فى آليات تنفيذ اتفاق الرياض
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الخليج 365
قال معين عبد الملك، رئيس وزراء البلاد، قطعنا خطوات كبيرة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفق خبر بثته قناة العربية.
وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اليمني المُكلّف الدكتور معين عبدالملك، أن الجهود الجارية لاستكمال تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري والأمني المحدد في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، قطعت خطوات كبيرة ومهمة، في إطار حرص الجميع على توحيد الجهود لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي.
وأوضح عبد الملك - خلال لقائه الاثنين مع عددٍ من قيادات المقاومة الجنوبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الحرص الذي تبديه المكونات والقوى السياسية التي تم التشاور معها والمشاركة في الحكومة الجديدة، على توحيد الجهود وتكاملها لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الرؤية باتت واضحة للأولويات التي ستعمل من خلالها الحكومة الجديدة وبدعم قوي من الرئيس اليمني وجميع الشركاء من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.
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