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الكويت تدين تهديد مليشيا الحوثي لأمن واستقرار السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تدين تهديد مليشيا الحوثي لأمن واستقرار السعودية

الإثنين 14 سبتمبر 2020

الكويت تدين تهديد مليشيا الحوثي لأمن واستقرار السعودية

الخليج 365

أعربت الكويت، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وترويع الآمنين فيها عبر استهدافها بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن هذه الأعمال العدائية تعد تحديا للقانون الدولي والإنساني وإمعانا في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة وتستوجب تحركا سريعا للمجتمع الدولي لوضع حد لها وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث.

 

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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