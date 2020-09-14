ورشة عمل في سيئون تناقش تدخلات مشروع المساعدات الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون، اليوم، ورشة عمل لمناقشة تدخلات مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول والتدريب، تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية، بتمويل من برنامج الأغذية العالمي ضمن برنامج سُبل العيش.



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وفي افتتاح الورشة، اشاد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلاع التنمية المحلية .. داعيا المنظمات المانحة إلى ايلاء وادي حضرموت اهتماما أكبر في المجالات الإنسانية والتنموية كونها تحتضن الكثير من الأسر النازحة من مناطق الحرب.

من جانبه أوضح مدير المشروع أحمد بن عزون، أن المشروع الذي يستمر 6 أشهر يستهدف 700 فرد بمديرية ساه شرق وادي حضرموت منهم 100 فرد في تدريب محو الأمية والجوانب المهنية والحرفية، فيما 600 فرد سيتم إشراكهم في تنفيذ أعمال تأهيل قنوات الري وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف وقطع الأشجار الضارة واستبدالها بأشجار مفيدة للمجتمع إلى جانب تأهيل المدارس المتضررة من السيول بشكل أولي.

وفي السياق، التقى الوكيل الكثيري مع فريق المشروع، وقدم مدير المشروع أحمد بن عزون ومدير البرامج بالمؤسسة قابوس علي يحيى، شرح عن تدخلات المشروع وآلية اختيار المناطق المستهدفة من المشروع الذي يستهدف مديريتين بمحافظتي حضرموت ولحج.