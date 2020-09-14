شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع 1500 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2020م، من انتزاع 1,500 لغم وذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 185 الف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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