شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بتعز يناقش تفعيل المشاريع الخدمية وترميم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم الاثنين تفعيل المشاريع الخدمية وترميم الحفريات في شوارع المدينة الرئيسية والفرعيه بالتعاون مع مدراء المديريات.

Advertisements وفي اللقاء الذي عقد برئاسة الوكيل الدكتور عبد القوي المخلافي استعرض الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي الخطط الفنية المتعلقة بالمشاريع المتوقفة والطرق الرئيسية التي بحاجة الى إصلاح وترميم الاضرار .. لافتاً إلى أن الدراسات جاهزة لاستكمال تلك المشاريع وترميم الحفريات وصيانة الطرق وتنفيذ مشاريع جديدة . حضر الإجتماع، مدارء عموم المؤسسات ومكاتب الوزارات في المحافظة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بتعز يناقش تفعيل المشاريع الخدمية وترميم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.