شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سيطر الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين، على سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق في الجوف في عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements

وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة المليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين تابعين للمليشيات ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وأشاد الوائلي، بالاحترافية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني، وبالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلّحة في المعركة الوطنية المقدّسة للخلاص من براثن الإمامة ومرتزقة إيران في اليمن. مثمناً الدعم الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.