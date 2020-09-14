أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

تعرف على أبرز أنواع «اللخم» الحضرمي وأسرار ابتكاره https://www.elyamnelaraby.com/501078 المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501081/ المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت قرى سكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501083/ القوات الحكومية تحرر قرن "الصيعري" ومواقع شرق عاصمة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/501105 Advertisements الحذيفي: المهمّشون يواجهون عملية تطهير عرقي على يد مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/501113/ رئيس الوزراء المكلف: قطعنا خطوات كبيرة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/501126/ الارياني يحذر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب "الاغبري" https://www.elyamnelaraby.com/501127/ رئيس مجلس النواب يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي مستجدات الاوضاع في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/501128/ دولة‎الإمارات تدين استهداف الحوثي للمنشآت المدنية بالسعودية وببلادنا https://www.elyamnelaraby.com/501129/

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