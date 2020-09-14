شكرا لمتابعة خبر عن بعد المفاجاة الذي فجرها الهكر اليمني .. تسريب جديد وصادم أحد قتلة الشهيد المغدور الاغبري يقوم بالدعس على بطنه (شاهد صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرّب مجهولون صورة جديدة تظهر طريقة جديدة ووحشية استخدمها المجرمون الذين قتلوا الشاب عبدالله الأغبري، ولم تظهر في مقاطع الفيديو المسربة سابقاً.

وظهر في الصورة أحد القتلة وهو يقوم بالدوس على بطن المغدور به الأغبري بشدة، في محاولة لتمزيق أحشائه الداخلية.

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وأثارت جريمة قتل الاغبري صدمة في المجتمع اليمني حيث خرجت مسيرات في صنعاء وتعز تطالب بإعدام القتله .