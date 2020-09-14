شكرا لمتابعة خبر عن مصدر : يكشف مستجدات جديدة لـ’’جريمة‘‘ قتل الزنداني وشقيقته هنادي زوجة المغترب اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حقوقي، اليوم الاثنين، بمحافظة إب، مستجدات جديدة حول جريمة مقتل الطفل رعد الزنداني وشقيقته هنادي في أغسطس الماضي.

وذكر المصدر لـالمشهد اليمني، أنه تم احالة القضية الى المحكمة المختصة للبدء بإجراء محاكمة مستعجلة للمتهمين.

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ونوه المصدر بأن نيابة الاستئناف بالمحافظة أصدرت قرار الاتهام الخاص بقضية مقتل المجني عليهما رعد الزنداني، وشقيقته هنادي، خلال الايام القليلة الماضية.

وتمكن أمن المحافظة، من إلقاء القبض على المتهمين الاربعة، بعد مرور أقل من 24 ساعة من إرتكاب الجريمة، وتم إحالتهم للعدالة.

وتعرضت هنادي زوجة المغترب اليمني وشقيقها الذي عثر على جثتيهما؛ للخنق في منزل زوجها على يد عمتها و أخت زوجها وشقيقين، بمنطقة الأكمة، بالمحافظة، في شهر أغسطس الماضي، بعد أن كانت شقيقة هنادي على علم بما دار آخر يوم في المنزل من حديث، وكانت على تواصل مكثف للأطمئنان على هنادي ورعد، وفي آخر محاولة أتصال كان هاتف هنادي مغلق، كررت المحاولة دون جدوى، أبلغت والدها فورا بالامر وقام بابلاغ الجهات المعنية وأنطلقت رحلة البحث عن هنادي ورعد.

وتعد العفيفة هنادي البالغة من العمر (١٧)، متزوجة حديثا من مواطن مغترب في الخارج، ولم يمضي على زواجهم سوى عام واحد فقط، وشقيقها رعد عبده عبدالله الزنداني في (١٢)، من عمره ، ضحايا لتلك العلاقة المشبوهة.

وتصاعدت في الآونة الاخيرة، الجرائم بكافة أنواعها من قتل واختطاف ونهب، بشكل مخيف في المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.