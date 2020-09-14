شكرا لمتابعة خبر عن تحرك عاجل للشرعية للتحقيق في أسباب انفجار مصنع الغويزي لتعليب الأسماك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين، عن تحرك عاجل، بعد انفجار غلاية الأسماك البخارية في مصنع الغويزي لتعليب الأسماك.

ووجه نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي، بتشكيل لجنة مشتركة من مصنع الغويزي لتعليب الاسماك وفرع شركة النفط اليمنية بحضرموت، للتحقيق في أسباب انفجار غلاية الأسماك البخارية في المصنع صباح الاثنين، وحصر الأضرار وإلزام شركة عدن لطحن الأسماك بتعويض المتضررين.

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جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع بمقر مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في المكلا، على خلفية الانفجار والذي تسبب باضرار مادية في المصنع وسيارات المواطنين.

وقام الخنبشي بجولة ميدانية في موقع الانفجار مطلعا على حجم الأضرار.

من جانبه أوضح رئيس مجلس ادارة المصنع حسين الهندي أن انفجار الغلاية كان لأسباب فنية بداخل موقع شركة طحن الاسماك المستأجرة من قبل مستثمر يقوم بطحن مخلفات أسماك مصنع تعليب الأسماك.. مؤكدا عدم وجود اي اصابات بشرية.