شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش والقبائل تقلب موازين المعركة بشكل كامل في مأرب .. انتصارات ساحقة ومتتالية والحوثي ينكسر هل قرر التحالف حسم المعركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية مطلعة أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمسلحي القبائل، قلبت موازين المعركة بشكل كامل في مأرب، واستعادت مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في صرواح وفي بقية الجبهات، وكسرت شوكة الحوثي، وكبدت جماعتة خسائر فادحة في المعدات والأرواح وبدأ التقهقر والتراجع في جميع الجبهات.

وتمكنت قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد طيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على مواقع هامة في جبهة المخدرة، شمال غرب محافظة مأرب.

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وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش ورجال القبائل شنوا هجوما على مواقع الحوثيون في جبهة المخدرة تمكنوا خلاله من تحرير مواقع استراتيجية حاكمة.

وأكد المصدر سقوط عشرات العناصر من حماعة الحوثي قتلى وجرحى خلال المواجهات التي اندلعت مع الجيش والقبائل بمختلف أنواع الأسلحة

ونوه المصدر بالضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف العربي مستهدفا تعزيزات وآليات لجماعة الحوثي أسفرت عن تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل مجاميع بشرية وذخائر.

وتتواصل المواجهات العنيفة اليوم الاثنين بشكل متصاعد بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين قبليين، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الغربية والجنوبية من محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية خاضت اليوم، مسنودة بمقاتلين قبليين وإسناد جوي مواجهات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي مكثف على مواقع جماعة الحوثي في مديرية صرواح، حققت معها تقدمات ميدانية في المخدرة.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا على مواقع جماعة الحوثي، أعقبه تحرير منطقة القدة، ومواقع استراتيجية أخرى، في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح.

في السياق، أفادت المصادر ذاتها، أن قبائل مراد، والقوات الحكومية في جبهات المحور الجنوبي للمحافظة، تمكنت من كسر تسلل لجماعة الحوثي باتجاه وادي المناقل التابع لمديرية رحبة، واجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها عددا من القتلى والجرحى.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على تعزيزات لجماعة الحوثي كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، واستهدفت أيضاً تجمعات لهم في مدرسة الوقلان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى علاوة على تدمير عربة BMB وأطقم قتالية.

*يمن الغد