شكرا لمتابعة خبر عن سلطان البركاني : يعبر عن أسفه لموقف الاتحاد الأوروبي وحالة الصمت تجاه ممارسات الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الاثنين، على أهمية دور دول الإتحاد الأوروبي في إيقاف العبث الحوثي والمشروع الإيراني الذي تنفذه في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، لمناقشة تصعيد جماعة الحوثي على مأرب والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وأزمة خزان صافر والممارسات الحوثية في مختلف المجالات وعدم انصياعها لخيارات السلام بما في ذلك عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة(وفق وكالة سبأ).

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وعبر البركاني عن أسفه لمواقف الاتحاد الأوروبي وحالة الصمت تجاه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون والقتل والتدمير ومخالفة كل الاتفاقيات والتصعيد العسكري نحو مأرب فضلاً عن ممارساتها بتقيد الحريات والعبث في مناهج التعليم ونهب مدخرات الناس وممتلكاتهم وأحكام الإعدامات.

وأكد البركاني أن الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية قبلت خيارات السلام وتعاطت مع كل المشاريع الخاصة به عبر مبعوثي الأمم المتحدة الثلاثة ووقعت أتفاق استوكهولم الذي تواجه اليوم ضغوطاً كبيرة لإلغائه على المستوى الشعبي والسياسي.

وجدد التأكيد على دعم الشرعية لجهود المبعوث الدولي مارتن جريفيث الذي يواجه تعنت حوثي رافض لكل جهوده.

وطالب البركاني المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وإيقاف عبث مليشيات الحوثي وتعنتها والحروب التي تخوضها ويقتل فيها الإنسان وتهدم المنشآت.

وأثنى البركاني على جهود المملكة العربية السعودية في الوصول إتفاق الرياض ووضع آلية لتنفيذه .. مشدداً على أهمية سرعة تنفيذه .

من جانبه عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشرعية والحريص على اليمن وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف أنحاءه.

وأكد أن السلام هو الخيار الأمثل لحل الأزمة اليمنية وان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الاممي مارتن جريفيث ومبادراته الخاصة بالسلام وإنهاء الحرب.

كما أكد السفير على ضرورة إيقاف الحرب في مأرب بصورة عاجلة.. لافتاً إلى الجهود التي تبذلها دول الإتحاد الأوروبي لتمويل إنقاذ خزن صافر وتجاوز كارثته البيئة والاقتصادية.

وجدد التأكيد على أن الإتحاد الأوروبي سيظل يعمل مع مختلف الجهات لما فيه خدمة اليمن وتجاوز أزماته وتحقيق تطلعات شعبه.