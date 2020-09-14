شكرا لمتابعة خبر عن عملية نوعية مباغتة للجيش في الجوف تُسفر عن قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات الجيش الوطني ، اليوم الإثنين، عملية نوعية ناجحة على مواقع جماعة الحوثي، في منطقة دحيضة، شرق المزاريق، بمحافظة الجوف.

ونقل موقع سبتمبر نت، عن مصادر ميدانية إن أبطال الجيش من المنطقة السادسة نفذوا إغارة ناجحة على مواقع جماعة الحوثي في دحيضة، شرق المزاريق.

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وتمكن الأبطال في الهجوم من قتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثي ، وأسر أكثر من عشرة عناصر حوثية، وتدمير وإحراق آليات عسكرية مختلفة جماعة الحوثي ، إضافة إلى استعادة أسلحة مختلفة.

وتتكبد جماعة الحوثي الخسائر المتتالية، على طول الجبهات الممتدة من شرق الحزم، مروراً بمفرق الجوف وجبهات صلب ونهم والمخدرة وصولاً إلى شمال البيضاء، والتي يقدم فيها أبطال الجيش المسنودين برجال المقاومة معارك بطولية بإسناد من التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية