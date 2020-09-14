شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة : نجم مسلسل باب الحارة الشهير .. يكشف عن صورة نادرة من طفولته أوائل التسعينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف النجم السوري، مصطفى الخاني لجمهوره عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام، عن صورة نادرة له من بداية التسعينات.

وظهر نجم باب الحارة، المعروف بشخصة النمس، في العمل الشامي الشهير يقف في ارجوحة مخصصة للأطفال وبنظاراته الشهيرة وشعره الأشقر وصرح عن تاريخ الصورة لعام 1992في التعليق على الصورة.

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وتغزل الجمهور بطفولة النمس وبشكله وملامحه التي لم تتغير كثيراً عن طفولته في وقتنا الحاضر وتركوا العديد من التعليقات الايجابية على صورة نجم باب الحـارة في أجزائه السبعة الخاصة بالمخرج بسام الملا.

والجدير بالذكر ان الخاني عرف بشخصية النمس الكوميدية في كل موسم من شهر رمضان وأدى باحترافية عالية دور شخص يفتقر للقوى العقلية اللازمة للعيش وسط حارة الضبع وحارة ابو النار.

ويشار الى ان نسخة باب الحـارة الخاصة بشركة قبنض والمخرج محمد زهير رجب بدأت في تصوير الجزء الحادي عشر من المسلسل الشهير بعد غيابه عن موسم رمضان 2020 بسبب جائحة كورونا.