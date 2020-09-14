شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية هند القحطاني تتجاوز المحظور .. سقط جوالها فأنكشفت عورتها وظهر المستور من جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على غرار العديد من نجوم السوشيال ميديا، ظهرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية “بالبنط”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي .

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وظهرت هند القحطاني بالمقطع وهي تجلس في أحد المقاهي العامة في أمريكا بجانب ابنتها الأكبر “أروى”، وترقص كلاهما على أغنية بالبنط العريض، قبل أن يتحرك الهاتف المحمول ويسقط ليُظهر أن هند ترتدي فستاناً قصيراً.

وأثارت رقصة هند القحطاني وابنتها جدلاً كبيراً بين المتابعين، والذين اعتقدوا أنها أسقطت الهاتف عمداً لتُظهر فستانها القصير، وفي ذلك كتب مُتابع: ” شفنا الفستان القصير والله”، وعلق آخر: ” مو لايق ع البدويه”.

وعبر آخرون عن كرههم للأغنية بعد رقصة هند القحطاني وابنتها عليها.

وصعّدت السعودية هند القحطاني مؤخراً من إثارتها للجدل بمقاطع مصورة تروج فيها لملابس نسائية داخلية، الأمر الذي اعتبره متابعون تجاوزاً منها لكل الخطوط الحمراء خاصةً وأن لديها أطفال.

وهند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وأفاد مقربون من هند أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها

وتعتبر هند مهاجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.