شكرا لمتابعة خبر عن اول يمني من ابناء هذه المحافظة يدفع 100 ألف ريال سعودي ويحصل على الاقامة المميزة ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اول يمني من ابناء هذه المحافظة يدفع 100 ألف ريال سعودي ويحصل على الاقامة المميزة ( صورة + الاسم )

منحت المملكة العربية السعودية الإقامة المميزة لطبيب يمني مقيم بالمملكة ويعمل طبيب أسنان . وقال الطبيب اليمني "سلمان محمد راجح انه تمكن من الحصول على الاقامة المميزة بعد ان تقدم بالطلب للجهات المسؤولة للحصول عليها .

واضاف الدكتور / سلمان محمد راجح انه مقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية منذ 33 عاماً وقبل يومين حصل على الإقامة المميزة كأول طبيب يمني يحصل على الإقامة المميزة السعودية ويعمل طبيب أسنان ومتطوع مع وزارة الصحة السعودية في مواجهه كورونا كوفيد 19 . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: دار الافتاء تصدر فتوى شرعية يمنع الزوج الزوجة فعل هذا الامر لأنه محرم شرعا عامل يمني بسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب الجميع ( صورة ) تحذير للمصابين بالسكري..لا تفعل هذا الشيء ابدا لأنه يشكل خطرا على حياتك Advertisements الكنز المدفون يكشف أسرار عهد صدام حسين لا يوجد أحد بجواري.. فنانة عمانية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خبيث و خطير جدا وحالتها الصحية متدهورة شاهد.. قناة “العربية” تقع في خطأ صادم أثناء عرضها صورة وزير خارجية البحرين! وقال راجح ان الرسوم السنوية للإقامة المميزة 100 الف ريال سعودي شامل افراد الاسرة ولا يتطلب كفيل وحرية العمل بدون كفالة والتملك بالإسم الشخصي. وكان قد أعلن مركز الإقامة المميزة منح عدد من الاشخاص بجنسيات مختلفة الإقامة المميزة، حيث حصل عليها عدد من المستثمرين والأطباء والراغبين في الاستقرار في المملكة مع أسرهم . ويتعين على المتقدم إستيفاء شروط أبرزها ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون سجله خالٍ من السوابق الجنائية وألا يكون حاملاً لأي أمراض معدية. وتوفر الإقامة المميزة التي أطلقتها المملكة في مايو/آيار الماضي ميزات عدة للحاصلين عليها منها حقوق الإقامة في السعودية مع أسرهم، وتأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام عمالة منزلية، وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتي مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة. كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اول يمني من ابناء هذه المحافظة يدفع 100 ألف ريال سعودي ويحصل على الاقامة المميزة ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.