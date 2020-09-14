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صنعاء - ياسمين الخيامي - عامل يمني بسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب الجميع ( صورة )

حاز عامل نظافة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن اعجاب الجميع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ان قام إعادة ذهب مفقود الى صاحبته .

وعثر عامل نظافة فائز سعيد حسن على سلس ذهب وهو يباشر عمله في مديرية صيرة وبمجرد ما وقعت عينه عليه والتقطته يده لم يتبادر الى ذهنه حب المال واخفائه..

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عامل يمني بسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب الجميع ( صورة )

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وأخذ عامل النظافة الذهب يسأل ويدق ابواب البيوت باحثا عمن فقدت مجوهراتها ليردها اليها حتى وجدها اخيرا وسلمها مجوهراتها المفقودة التي كانت قد قلبت الدنيا في البحث عنها.

وطالب الناشطون بتكريم عامل النظافة على ماقام به داعين محافظ عدن ومدير مديرية صيرة بتكريم عامل النظافة نظير امانته التي اصبحت شبه معدومة في هذا الزمن .

